Fusca colide contra a traseira de caminhão em Joaquim TÁVORA

Um homem ficou ferido

Às oito horas desta quinta-feira, dia primeiro, aconteceu acidente no KM 32 da PR-218, em Joaquim Távora, no trecho do Entroncamento com a PR-151.

A colisão traseira envolveu um VW / Fusca (placas de Santo Antônio da Platina) cujo condutor, S.M.R. (70 anos) se machucou e foi encaminhado para o Hospital Comunitário Dr Lincoln Graça e um Volkswagen 7.90 (placas de Curitiba).

O motorista do caminhão (40 anos) não teve ferimentos, fez o teste de Etilômetro com resultado 0,00mg/L.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.