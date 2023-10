Jogos da Juventude: Futsal Platinense entre os 8 melhores

À frente de Curitiba, Londrina e Maringá

A equipe de Futsal Masculino de Santo Antônio da Platina Sub 17 conseguiu um expressivo resultado na fase final da competição organizada pelo o Governo do Estado do Paraná.

Depois de conquistar a fase regional em Ribeirão do Pinhal e vencer a fase Macroregional em Ibiporã, os platinenses participaram da fase final, na qual somente os 12 melhores do Estado estiveram na cidade de Londrina.

A competição contou com mais de 200 equipes desde a primeira fase, e Santo Antônio da Platina ficou entre os 8 melhores do Estado, à frente de Londrina, Maringá, Curitiba, entre outras potências do Estado.

O técnico Diego Vieira afirma que poderia ter chegado mais longe, mas enfatiza que está satisfeito do desempenho do grupo: ” Estou orgulhoso de nossos atletas, conseguimos enfrentar de igual pra igual equipes com mais estrutura, nosso objetivo era sermos competitivos e conseguimos com méritos, embora a classificação para as semifinais não tenha sido possível, fico feliz pelo desempenho e determinação de todos”, adiciona.

A delegação contou com o treinador Diego Vieira, a preparadora física Daniele dos Passos, o chefe da delegação Marcelo Resende, sob a supervisão do diretor de Esportes Marcos Noveli Ferreira com o apoio da prefeitura.

Equipe de Futsal de Santo Antônio da Platina

Adison Ribeiro (goleiro)

Felipe Naide (goleiro)

Kayke Macedo (fixo)

Jose Francisco Cisco (fixo, ala)

Kaique Junior (pivô)

Victor Emanuel (pivô)

Wellington Abreu (Tiko)

João Pedro Lemes (ala)

Fabrício Gaspar (pivô, ala)

Evertinho (ala)

Juan (pivô, ala)

Cris (ala, pivô)

Confiram os resultados de Santo Antônio da Platina desde a fases regionais:

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ FASE REGIONAL- RIBEIRÃO DO PINHAL

Santo Antônio da Platina 4×3 Santa Amélia

Santo Antônio da Platina 6×0 Abatia

Santo Antônio da Platina 5×0 Carlopolis

Santo Antônio da Platina 3×0 Siqueira Campos

Final

Santo Antônio da Platina 3×3 São Sebastião da Amoreira

Vitória nos pênaltis

Campeão regional

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ FASE MACROREGIONAL – IBIPORÃ

Santo Antônio da Platina 3×0 Ibiporã

Santo Antônio da Platina 4×1 Centenário do Sul

Santo Antônio da Platina 4×3 Faxinal

Campeão macroregional

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ FASE FINAL- LONDRINA

Santo Antônio da Platina 4×6 Castro

Santo Antônio da Platina 5×4 Londrina

7º lugar do Estado