Fut 7 platinense se destaca na Copa Sesc

Atletas do Sub-15 mostraram boa performance

A Copa Sesc Sub 15 de futebol infantil, considerada uma das maiores competição da categoria do Paraná é uma oportunidade para meninos e adolescentes de 13 a 15 anos mostrarem suas habilidades.

Com estreia em 2021, o evento chegou a sua 3ª edição com o maior número de times inscritos, totalizando 224 equipes e maios de 3.300 participantes.

Além de praticarem uma atividade competitiva saudável e exercerem a socialização com outros atletas de sua idade, competem de forma respeitosa.

Realizada em três fases, a Copa iniciou em junho, em 20 cidades, com a disputa entre as equipes inscritas no município. Este ano, a fase municipal foi realizada em Apucarana, Arapongas, Caiobá, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Nova Londrina, Paranavaí, Ponta Grossa, Curitiba (Sesc Portão), Rio Negro, Toledo, Umuarana e União da Vitória.

Os dois primeiros lugares da primeira fase avançaram para a fase regional, realizada em oito cidades. As equipes se enfrentaram disputando o título de campeão regional, além da vaga para representar sua cidade e disputar a fase final, em Curitiba, de 6 a 8 de outubro, para definir o Campeão Estadual 2023.

Em todas as fases, além da premiação para as equipes até o terceiro colocado, são premiados os atletas de maneira individual nas seguintes categorias: Goleiro Menos Vazado, Artilheiro, Destaque da Galera e Melhor Jogador. Com taxa única para todos os jogos, a competição conta com arbitragem federada, água e lanche para todos os atletas participantes. Os custos com viagem e hospedagem para a final também foram por conta do Sesc PR.

A equipe de Santo Antônio da Platina, representada pelo Gol de Placa SAP, tendo como Técnico Diego Vieira, Auxiliar Técnico Radames da Costa, e pelos atletas, Caio Alves Abib Alcântara ((foto com o goleiro Léo Linck, do Atletico Paranaense), Cristiano Junior Lauro, Henry Gabriel Bianco, Augusto César Texeira, Igor Borges Fernandes, Eric Fernando Pugin Rocha, Luis Henrique da Silva Santos, João Pedro Lemes da Silva, Enzo Cicognini Mota, Yuri Fernando Batista de Souza, ficou com o 3º lugar da Competição depois de uma disputada emocionante.

O grupo também visitou em Curitiba, a Ligga Arena, do Furacão, considerado um dos estádios mais bonitos e modernos do mundo.

