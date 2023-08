Ganhadores dos prêmios do estande do Npdiario na Efapi

Havia no recipiente 7.716 grãos de café

Estiveram presentes neste fim de semana os participantes/ganhadores da tradicional brincadeira dos grãos de café no Estande do Npdiario na 51ª Efapi que aconteceu dos dias 16 a 20 de agosto, em Santo Antônio da Platina.

1. Lugar: Cláudia Caetano com 7700 grãos, ganhou um óculos, copo, mimos variados, bolsa da Nacional Óticas e mais R$ 900,00 de vouchers.

2. Lugar : Alekisson Michel Tomazi (Japíra) com 7765 grãos, ganhou copo, mimos variados, bolsa da Nacional Óticas e mais R$ 900,00 de vouchers.

3. Lugar: Jean Carlos com 7650 grãos, ganhou um copo da Nacional Óticas, mimos variados mais e R$ 900,00 de vouchers.

4. Lugar: Vinicius Frediani com 7850 grãos, e levou pra casa um cooler cheio de cervejas Heineken além de outros brindes dos nossos patrocinadores.

Todos os 4 ganhadores receberam em mãos vouchers e prêmios fornecidos pelas marcas, mais de R$3500,00 reais: NACIONAL ÓTICAS, ELEECE CENTRO DE ESTÉTICA E EMAGRECIMENTO, LASER & MAIS DEPILAÇÃO DEFINITIVA, VISÃO NET – NOVA ZAAZ e UNOPAR.

Agradecemos a presença de cada um que passou por nosso estande neste ano de 2023, será um prazer recebê-los novamente para curtir o game ainda mais divertido no próximo ano.

