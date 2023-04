Garanta o seu futuro estudando na Unopar

Polos em Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Estudar na Unopar é garantir um ensino completo, seja a distância ou presencial.

ESTUDE COM EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS.

Desde 2005 em Ibaiti, 2016 em Santo Antônio da Platina e 2018 em Jacarezinho, a Unopar faz parte do futuro de diversos estudantes da região, com cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, em diversas áreas do conhecimento.

A Unopar conta com professores, entre especialistas, mestres e doutores, que vão fazer a diferença na sua vida e na sua carreira.

Você pode escolher entre duas modalidades:

SEMIPRESENCIAL

Para quem quer a flexibilidade do EAD, com parte da carga horária presencial e quer ter acesso à infraestrutura da universidade ou

EAD 100% ONLINE

A modalidade para quem quer liberdade de estudar onde quiser.

Conheça nossos cursos

Encontre a sua graduação perfeita, venha conhecer um dos nossos polos, onde você poderá descobrir dezenas de opções que se adequam aos seus objetivos. Comece a aprender agora.

Qual é a Unopar mais perto de você?

Rua Diogo De Paula Viana, 727 – Jardim Egéa, Santo Antônio da Platina.

(43) 3534-7399.

Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentile, 405 – Centro, Ibaiti.

(43) 3546-2621

Av. Manoel Ribas, 578 – Centro, Jacarezinho.

(43) 3525-0260.