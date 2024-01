GATA da SEMANA é de J. Távora (vídeos)

Nasceu em Carlópolis e adora a Natureza

Cabelos esvoaçantes, pele suave, olhos faiscantes e sorriso encantador. Anny Karoline Diogo (vídeos e fotos) arrasa com seu charme.

Com 28 anos, cursando Administração, gosto de viajar, conhecer lugares novos principalmente os que a aproximam da Natureza. Já viajou para oito estados com suas matas e praias.

Nascida em Carlópolis, reside em Joaquim Távora.

“Depois que finalizar minha faculdade, quero montar minha loja física, especializada em roupas importadas”, assinala a bonita moça.

A frase que leva para a sua vida é: Nunca desista dos seus objetivos, o impossível na maioria das vezes é a opinião de alguém que já desistiu.