Gata da Semana de SANTO ANTÔNIO

Emerge deslumbrante e linda

Residente da charmosa cidade paranaense, Larissa de Oliveira é uma apaixonada por atividades ao ar livre e experiências que a conectam com novos horizontes. Com 19 anos, é uma jovem que em seus momentos livres, pode ser encontrada andando de moto com seu namorado, uma atividade que ela adora e que lhe proporciona uma sensação de liberdade e aventura.

Além disso, Larissa é uma entusiasta do esporte, dedicando-se ao jiu-jitsu, à musculação e à corrida, o que reflete seu compromisso com a saúde e o bem-estar.

Com um espírito aventureiro, Larissa também gosta de explorar novos lugares, capturando esses momentos especiais através da fotografia. Seu desejo de conhecer e viver intensamente se reflete em seu gosto por viagens e pela companhia de amigos e familiares, com quem aprecia momentos de descontração e alegria.

No campo profissional, Larissa é consultora de carreiras na UNOPAR, onde atua com dedicação e competência. Ela está atualmente cursando administração e agronegócio, demonstrando seu empenho em se preparar para um futuro promissor e diversificado.