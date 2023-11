Gata da Semana é ninfa de Carlópolis (confira os vídeos)

Ela desfila impetuosidade, brejeirice e beleza

Thaynara Gomes (vídeos e fotos), de 27 anos, é solteira, analista de crédito, nascida e criada em Carlópolis, e mãe de uma menininha linda chamada Elisa, de seis anos.

Gosta de sair com as amigas, ver séries, e também curtir momentos com a filha e churrasco de família. Sinceridade é o seu sobrenome, diz a linda felina.

É engraçada e adora de uma boa conversa.

Ama tudo que é feminino, joias, skincare, maquiagem, montar looks, e sonha em trabalhar com moda.

Agora, eclode maravilhosa como a Gata da Semana.