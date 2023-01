Gestão consolidada no Hospital Regional garante os avanços

Diretoria fez balanço positivo de 2022 e projetou 2023 com ainda mais ações profícuas

Márcia Altvater, diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, a médica Carla Abreu, Responsável Técnica e Coordenadora da UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) neonatal, Adelita Sanches Garcia, Diretora administrativa, o médico Guilherme Augusto Mariano de Faria, Diretor Técnico e Luana Cristina de Souza, Diretora de enfermagem visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, desejaram 2023 em paz e prosperidade com saúde e felicidades para toda a população. Também agradeceram o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, o presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná) Marcello Machado e, em especial, ao governador Carlos Massa Ratinho Junior. Também enalteceram a postura colaborativa do prefeito Professor Zezão e dos chefes de executivos da região.

O Regional destaca-se nos 22 municípios da 19ª Regional de Saúde pelo atendimento em obstetrícia, ortopedia e cirurgias eletivas. O heliponto, que permite embarques ágeis nos socorros é outro diferencial que salva vidas.

Com a mesma direção (Geral, Técnica, Enfermagem e Administrativa) há mais de dois anos, o HRNP tem avançado com diversas ações e investimentos, tudo sob a gestão da FUNEAS. Em 2022, novamente mostrou excelência em todos os serviços e procedimentos.

O Hospital Regional do Norte Pioneiro é referência no Paraná:

Rede Mãe Paranaense

Ortopedia

Serviços prestados em:

UTI Neonatal

UTI Adulto

Cirurgia Geral

Ortopedia

Obstetrícia

Pediatra (0 a 28 dias)

Internações 4.480 Consultas 11.746 Atendimentos de terapias (pacientes internados) 40.883 Cirurgias eletivas 589 Partos cesárea 903 Partos vaginais 856 Exames laboratoriais 69.546 Exames de imagem 7.019

Inauguração de tomógrafo,

Projeto Tele-UTI em parceria com o Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre – RS) – PROADI-SUS

Novas instalações da UTI/Neonatal

CENTRO DE PARTOS HUMANIZADO

CENTRO CIRÚRGICO – EQUIPAMENTOS NOVOS

Novo aparelho de ultrassom.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario