Giovanne Coelho anuncia sua pré-candidatura para vereador em SAP

Experiência nas áreas legislativa, fiscal e financeira



Giovanne Coelho fez visita de cortesia ao Npdiario. Na ocasião, anunciou sua pré-candidatura a vereador de Santo Antônio da Platina.

Ele é platinense, e tem vasta experiência na área legislativa, fiscal e financeira devido a sua formação acadêmica em Contabilidade. Há 15 anos trabalha numa empresa de Saneamento que atende a cidade, suas atividades combinam funções administrativas e operacionais.

Ele, que é casado com Gissele Guimarães Coelho (Diretora do Colégio Cívico-Militar Moralina Eleutério), tem um casal de filhos Danilo (23) e Mariana (19),, se diz orgulhoso da Cidade Joia e do crescimento e importância do município na região.

Considera-se preparado para o pleito e sabe que tempos difíceis sempre vão existir, e que “nesses tempos serão necessárias pessoas preparadas e com perfil e comportamento adequados ao legislativo municipal e aos quesitos complexos que surgirão no futuro próximo, tais como este momento em que a saúde municipal vem enfrentando com altas demandas de atendimento, devido aos casos de dengue”, comentou.

Nesta segunda-feira, dia 29, completa 54 anos, manifesta gratidão por comemorar mais uma passagem de aniversário, mas ainda detém o sentimento de luto pelo falecimento de sua mãe Valmira C. Marques Coelho (87) em Agosto/2023.

Participa do Grupo Integração do MFC (Movimento Familiar Cristão), da Igreja Católica desde 2000, há 24 anos e sempre tem participado de eventos com a comunidade de forma colaborativa e espontânea.

Apoia a pré-candidatura a Gil Martins para Prefeito.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario