ALEP: Gislaine Galvão recebe homenagem

Secretária de Saúde platinense é destaque estadual

Exclusivo: A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão Inácio dos Santos, recebeu uma honraria nesta segunda-feira, dia 29, durante sessão solene no Plenário Deputado Waldemar Daros em alusão ao Dia Estadual do Secretário de Saúde, na Alep, em Curitiba.

Foi proposta pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), e pela vice-presidente da Comissão de Saúde Pública e líder do Bloco Parlamentar Temático da Saúde Pública, Márcia Huçulak (PSD).

Gislaine, que estava acompanhada no evento da mãe, Ester, é casada com o publicitário Jean, com o qual têm duas filhas, Júlia e Laura.

O evento atendeu a lei estadual nº 21.387/2023, também de autoria dos mesmos deputados, que instituiu o Dia do Secretário de Saúde a ser comemorado anualmente no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná.

Na solenidade, recebeu o diploma de Menção Honrosa e o troféu “A Força da Vida”, criado pelo artista plástico Rafael Sartori.

A proposta homenageia a função que é a principal responsável pela aplicação das políticas públicas de saúde. A qualidade de uma área fundamental para a população depende em grande medida da atuação do profissional que ocupa o cargo. É responsável, por exemplo, pelas campanhas e pelo cronograma de vacinação da população, pela atenção primária (que é o primeiro nível de atendimento das pessoas), pelos programas e projetos desenvolvidos na área, entre outras várias ações diárias.

Receberam a homenagem também do Norte Pioneiro a secretária municipal de Saúde de Sapopema, Emanuele Antônia Chede; secretário de Salto de Itararé, Odair de Oliveira e de Bandeirantes, Wanderson de Oliveira.

Fotos: Valdir Amaral