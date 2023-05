GM/Celta capotou em Ribeirão Claro na 151

No trecho entre o município paulista de Chavantes

A Unidade Operacional de Polícia Rodoviária de Ibaiti atendeu acidente com vítima na PR-151 em Ribeirão Claro, na noite deste domingo (07).

Um GM/Celta (placas de Campos Novos Paulista/SP), conduzido por homem de 66 anos, trafegava na via no sentido de Ribeirão Claro a Chavantes(SP). Perdeu o controle da direção ao frear em curva acentuada e capotou às margem direita do sentido de trânsito.

O veículo estava sem pendências e foi liberado no local.

O condutor e um dos passageiros (47 anos) não sofreram ferimentos, mas uma ocupante (54 anos) teve ferimentos leves e foi socorrida por terceiros até o hospital da cidade paulista.