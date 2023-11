GM/Classic e VW/Gol batem e ferem mulher

Os dois condutores não têm habilitação

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a acidente com vítima neste domingo, 19, na PR-436, em Bandeirantes.

Um jovem (18 anos) conduzia um GM/Classic, de Ourinhos(SP) e no Km 92 colidiu transversalmente com um VW/Gol (placas de Ribeirão do Pinhal) conduzido por homem (50 anos).

A passageira do Gol teve ferimentos, e foi socorrida e encaminhada à Santa Casa local.

Os dois motoristas não possuíam habilitação para direção.