Gol bate em poste e CAPOTA em Santo Antônio da Platina

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência de acidente na manhã deste domingo, dia 30, na PR-092.

Um VW/Gol CLI, de Santo Antônio da Platina, conduzido por homem (44 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido do entroncamento da BR-153 até Barra do Jacaré, onde no Km 346 chocou-se contra um poste.

Em sequência capotou na margem de seu sentido de tráfego.

O motorista e dois de quatro passageiros (29 e 20 anos) tiveram ferimentos, sendo encaminhados ao Pronto Socorro da cidade. O veículo foi liberado no local.