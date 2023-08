Governador anuncia R$ 9,8 milhões para revitalização de ruas

Convênio total será de R$ 9,8 milhões

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (17) a autorização para licitação da revitalização e infraestrutura das avenidas Oliveira Motta e José Palma Renno, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

O anúncio ocorreu durante visita a 51ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (EFAPI Expo), que reúne shows, eventos técnicos, entre outras atrações voltadas ao agronegócio. O convênio total será de R$ 9,8 milhões, sendo R$ 7,5 milhões da Secretaria de Infraestrutura e Logística, e R$ 2,3 milhões de contrapartida municipal.

Devem ser executadas obras de drenagem urbana, recomposição de pavimento, recape asfáltico, faixa elevada, lombadas, calçada central com plantio de árvores, grama e bicicletários, ciclofaixa, rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical. O prazo de execução é de 390 dias, contados a partir da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. A gestão da obra deverá ficar sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Segundo o governador, investimentos como esse beneficiam não só o município, mas toda a região, uma vez que o fluxo entre as cidades é muito intenso. “Santo Antônio da Platina indo bem ajuda todo o entorno a ir bem. É muito gratificante ver a cidade crescendo e se desenvolvendo, e a nossa responsabilidade é acompanhar esse crescimento trazendo recursos, investimento e infraestrutura”, destacou Ratinho Junior. Mais cedo, ele inaugurou o Contorno Sul de Wenceslau Braz e o novo acesso ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus, em Joaquim Távora.

“Nós estamos liberando uma obra importante para o perímetro urbano do município, investindo quase R$ 10 milhões para revitalização com galeria, pavimento, calçada, ciclovia, ou seja, ampla mobilidade nessa que é a principal avenida do comércio de Santo Antônio da Platina”, complementou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, celebrou a assinatura do convênio e ressaltou a importância do olhar municipalista da gestão estadual. “Hoje a nossa cidade é um polo comercial e prestador de serviço de toda uma região. Nós temos feito muito asfalto nos bairros, levando infraestrutura, e agora será possível reformar o nosso Centro. Iremos revitalizar essas avenidas, transformá-las em um novo conceito, tudo isso graças a essa parceria com o Governo do Estado”, comemorou.

DEMANDAS DA REGIÃO – O governador também participou da sessão especial do Assembleia Itinerante, projeto da mesa executiva da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) criado para ouvir propostas da sociedade para o desenvolvimento dos municípios do Estado. Foram ouvidas demandas de entidades do agronegócio e de classe, além de membros da sociedade civil organizada.

“Esse é um projeto inovador, que traz o Parlamento para perto das pessoas, ouvindo a população, as demandas, apontando soluções para cada região. Isso é democracia plena. O Parlamento, que é a casa do povo, precisa estar perto das cidades e da região”, apontou Ratinho Junior.

Segundo o presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, a maioria das solicitações da região são voltadas à saúde, dentro de uma programação que já vem sendo discutida com o Estado. Desde 2019, a Secretaria de Saúde levou mais de R$ 40,2 milhões à região em obras como ampliações de UBS (Salto do Itaraté, Ribeirão do Pinhal, Jacarezinho e Andirá) e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti. O próximo grande investimento é o Ambulatório Médico de Especialidades de Jacarezinho.

“Entre os pedidos estão ambulâncias para o Samu, criado recentemente, visando a diminuição do custo para os municípios. Também a possível criação de um hospital do câncer, além de obras de pavimentação em algumas estradas”, disse o prefeito. “E nós pedimos isso porque esse foi o governo que mais investiu e mais está investindo no Norte Pioneiro”.

Nesta quarta, representantes da região também levaram à Secretaria de Planejamento demandas para a inclusão no Plano Plurianual 2024-2027 do Paraná.

O deputado estadual e primeiro-secretário da Assembleia, Alexandre Curi, destacou que a participação do Governo do Estado no evento demonstra o trabalho sinérgico em prol dos paranaenses. “Estamos na quinta sessão da Assembleia Itinerante, a segunda com a presença do governador, e já são mais de duas mil sugestões. Todas elas serão respondidas. Nós já encaminhamos muitas para o Poder Executivo e algumas irão se transformar em projetos de lei, outras em requerimentos, ou seja, estamos construindo o desenvolvimento do Paraná”, salientou.