Governador convida platinenses (assistam)

Ratinho estará na hora do almoço na Cidade Joia

Exclusivo: O governador Carlos Massa Ratinho Junior estará em Andirá, Santo Antônio da Platina e Guapirama nesta quinta-feira, dia 24, para cerimônia de entregas de imóveis. Em Curitiba, o comandante do Palácio Iguaçu recebeu o prefeito Gil Martins e parceiros(vídeo acima).

Às 9h30m no Conjunto Habitacional Residencial Paris, na rua Bandeirantes, s/n, em Andirá; às 11h30m em S.A.P. no Pátio Horizonte Residencial, rua Hercílio Custódio, 248, bairro Vila Galvão (veja detalhes, vídeos e fotos abaixo) e 13h30m Loteamento Novo Horizonte, rua João Francisco de Oliveira, s/n, em Guapirama.

Estarão presentes também na comitiva do governador, o Secretário das Cidades, Guto Silva, o Secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex (licenciado da câmara) ;os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Cobra Repórter, e os deputados federais Pedro Lupion, Luísa Canziani, além do presidente da Cohapar Jorge Lange.

A CRZenge Incorporadora, empresa platinense liderada por César Ulisses de Almeida Rezende, foi a responsável pelos 88 apartamentos do Residencial Pátio Horizonte, em Santo Antônio da Platina.

A cerimônia de entrega contará com a presença de várias autoridades reforçando a importância da obra para o desenvolvimento urbano e social do Norte Pioneiro.

Com apartamentos de dois quartos e aproximadamente 47 metros quadrados cada, o empreendimento segue o conceito de condomínio clube, com salão de festas, piscina, academia, espaço pet, área verde, além de sacadas com churrasqueira em todas as unidades.

Todos os apartamentos já estão vendidos e com contratos assinados, por meio de financiamento direto com a Caixa Econômica Federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida e com subsídios do programa Casa Fácil Paraná. Os imóveis foram comercializados com previsão de pagamento em até 360 parcelas (30 anos), conforme as regras do financiamento habitacional.

A ideia do empreendimento nasceu da iniciativa do empresário platinense Lucas Inácio da Silva, responsável pelas empresas Banana’s de Santo Antonio da Platina e região, após disponibilizar o terreno para o desenvolvimento do empreendimento imobiliário, fazendo parte de todo o processo até a finalização desse projeto.

O Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento é de R$ 14.256.000,00. Todo o projeto contou com o suporte jurídico da assessoria De Castro & Raymundi Advocacia, representada pelo sócio João Victor De Castro.

“Os modelos de apartamentos inteligentes possibilitam o acesso ao primeiro imóvel com facilidade de financiamento junto à Caixa Econômica, trazendo muitos benefícios ao município e qualidade de vida aos futuros moradores”, destacou César Rezende.