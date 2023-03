Governador e Marcelo Palhares participam de megaevento em Curitiba

Exclusivo: O Governo do Paraná vai participar ativamente da Smart City Expo Curitiba 2023, versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo, que será realizado entre quarta e sexta (dias 22 e 24 de março) no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

A abertura contará com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior (foto) e quatro representantes estão entre os palestrantes: Marcelo Rangel, secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital; Eduardo Pimentel, secretário de Cidades; Giancarlo Rocco, diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná; e Jonny Stica, assessor da presidência da Fomento Paraná.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (foto) participará de uma Mesa Redonda das 10h10m às 11h10m sobre A Conectividade e os desafios da transformação digital das Cidades Inteligentes na quinta-feira, dia 23.

O município tem se destacado também nesse segmento e o norte-pioneirense vai debater e expor suas experiências como chefe do executivo e empresário.

Organizado pelo iCities, hub brasileiro de negócios em cidades inteligentes, com chancela internacional da Fira Barcelona e apoio da Prefeitura de Curitiba, o evento transformará a capital paranaense no centro de discussões internacionais sobre soluções urbanas.

A quarta edição do evento terá um dia a mais e a expectativa é de reunir 15 mil pessoas. A edição de 2023 terá como tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”. O evento tem patrocínio da Arlequim, Intelbras, Indra/Minsait, Sebrae, São Paulo Negócios, Governo do Paraná e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O SCECWB conta também com a parceria das empresas Teletex, CWBUS, Enel, Natosafe e ST Engineering.

A Secretaria Estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, criada na segunda gestão, comandará as ações do Estado na feira em um espaço compartilhado com Fomento Paraná, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Fundação Araucária, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Tecpar, Celepar, Copel, Sanepar, Detran, Compagas, Separtec e ecossistemas locais de inovação. A ideia é apresentar aos convidados e visitantes insigths sobre o setor e a transformação digital do Estado.

O Estado do Paraná tem um dos melhores ambientes de inovação do Brasil, com programas estaduais de fomento e conexão de startups e empresa, linhas de crédito com juros reduzidos, plataformas e arranjos de pesquisa de conexão de pesquisadores, sete universidades estaduais com agências de desenvolvimento sustentável, chamadas públicas para incentivo à transformação energética e serviços digitais para a população.

A cidade de Curitiba, assim, novamente será a anfitriã do principal evento sobre cidades inteligentes e soluções urbanas sob o lema “Connecting Cities, People & Technology”.

A edição de 2023 abordará questões relacionadas ao desenvolvimento das cidades e sustentabilidade, como transporte, infraestrutura e espaços públicos; além disso, tratará de aspectos relacionados à tecnologia e segurança como Big Data, blockchain, regulamentos de privacidade, segurança cibernética e proteção de dados.

Arena Metaverso

A Prefeitura de Curitiba preparou uma experiência única em realidade virtual para apresentar ao público um de seus maiores projetos em andamento durante os três dias do evento. Os participantes do Smart City 2023 terão a sensação de serem transportados para outro lugar nesse espaço inédito, a Arena Metaverso.

Aplicada à administração pública, a tecnologia do metaverso permite simular as situações previstas em projetos urbanísticos e intervenções em diversas áreas, como segurança, educação ou defesa civil.

Lançamento Cartão Curitiba

Na tarde do dia 23/3 (quinta-feira), o prefeito Rafael Greca lança mais um serviço digital para o cidadão: Cartão Curitiba.

O Cartão Curitiba, desenvolvido pelas secretarias municipais de Comunicação Social e de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMCS e SMAP), é a identidade digital do cidadão de Curitiba, que vai tornar ainda mais fácil e ágil o acesso a serviços da Prefeitura, como o ingresso em eventos do Guia Curitiba, por exemplo.

O Smart City Expo Curitiba é a edição brasileira da maior rede mundial de eventos relacionado ao tema, originada pelo mais importante evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo World Congress, chancelado pela FIRA Barcelona. O evento vai para a sua 4ª edição em 2023 e conta com os maiores especialistas do mercado e principais empresas do setor.

Ingressos:

-Congress Day Pass: Para você que não pode estar em todos os dias do evento e quer aproveitar por apenas um dia nossa grade de programação.

Terceiro Lote (até 24/03/2023): R$ 1.500,00 por dia.

-Smart Week Pass: Para quem quer aproveitar ao máximo todas as experiências do Smart City Expo Curitiba! Esta modalidade te dará acesso a visitas técnicas guiadas, muito networking e eventos especiais, é uma semana de imersão em Curitiba. Conheça mais sobre todas as vantagens clicando aqui.

-Expo Pass: Esse é o ingresso que dá acesso a área de exposição, o espaço em que você conhece as empresas com projetos, produtos e soluções mais inovadoras voltadas à temática de smart cities.?Essa é uma entrada solidária e você pode contribuir levando 1kg de alimento não perecível ou doando um agasalho.

MEIA-ENTRADA: Estudantes, Idosos, PCD , Jovens de baixa renda com CadÚnico, Professores, Doadores de Sangue e Pessoas Portadoras de Câncer. Para conferir todas as informações, detalhes e aplicabilidade das regras, clique aqui.

– Serão aceitos apenas documentos válidos, emitidos pelos órgãos nacionais oficiais, que sigam a determinação da Lei de meia-entrada.

Deve obrigatoriamente conter:

– Foto de identificação;

– QR Code que aponta para o certificado do atributo;

– O ano de emissão e validade;

– Código de verificação;

O benefício de meia entrada não se aplica a compra de ingressos de modalidades especiais, como o Smart Week Pass ou promocionais + brindes, bem como para espaços especiais.