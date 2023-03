Governador e ministro dos Transportes se reúnem para discutir concessão rodoviária

Previstos investimentos de R$ 50 bilhões em obras de duplicações, contornos e viadutos, que devem ser realizadas nos primeiros anos de contrato, válido por 30 anos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (dia primeiro), em Brasília, de uma nova reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho. No encontro, os dois deram continuidade às tratativas sobre os primeiros lotes do novo pacote de concessão do Paraná, que abrange 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais.

Participaram da reunião também o secretário de Infraestutura, Sandro Alex (PSD) e o deputado federal Toninho Wandscheer (Pros).

Estão previstos investimentos de mais de R$ 50 bilhões em obras de duplicações, contornos e viadutos, que devem ser realizadas nos primeiros anos de contrato, válido por 30 anos. O modelo desenvolvido em conjunto pelo Governo do Estado, governo federal, Assembleia Legislativa, setor produtivo e a sociedade civil organizada tem como base três premissas: menor tarifa, garantia de obras e transparência no processo.

A expectativa é de que a nova concessão faça com que o Paraná dê um salto logístico de longo prazo, transformando as principais rodovias do Estado nas melhores e mais seguras do Brasil. A ampliação da malha concedida, de acordo com critérios técnicos e de viabilidade, visa melhorar integração do modal rodoviário e conectividade entre cidades, polos produtivos e de escoamento, aprimorar a segurança e a fluidez do trânsito e aumentar a abrangência dos serviços de atendimento aos usuários.