Governador inaugura os novos acessos de SANTUÁRIO (assista)

Passarela sobre BR-369 e vias rodoviárias dão mais segurança aos fiéis

O acesso de fiéis ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes passou a ser mais ágil e seguro a partir desta sexta-feira (29). O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou uma passarela para pedestres sobre a BR-369, obra que também inclui uma rotária, um retorno e novos acessos na rodovia. A melhoria é fruto de um investimento de R$ 7,8 milhões do Governo do Estado.

A passarela liga o Santuário São Miguel Arcanjo à gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que ficam em lados opostos da rodovia. Com isso, as pessoas podem se deslocar em segurança entre os dois locais, sem precisar trocar de estacionamento ou se arriscar cruzando a via a pé.

Segundo Ratinho Junior, as intervenções aliam a segurança viária com o estímulo ao turismo religioso, que cresceu exponencialmente na região ao longo da última década. “Essas obras fazem parte do nosso projeto de fortalecimento do turismo religioso do Paraná. Aqui, havia um risco sério de acidentes devido ao volume de fiéis que frequentam as celebrações no santuário. Agora, eles terão mais segurança e facilidade para entrar e sair do local”, disse.

O local é uma das principais atrações turísticas da região, atraindo milhares de visitantes todos os anos desde que foi construído, em 2012. Estima-se que mais de 30 mil pessoas visitem o local em datas comemorativas, como a desta sexta-feira (29), quando é comemorado o dia de São Miguel Arcanjo.

“O Santuário São Miguel Aracanjo é um dos maiores do Sul do Brasil, faz parte da famosa Rota do Rosário. Por isso, investimos na infraestrutura para atender os fiéis que vêm de todo o País e esse segmento turístico, que gera muitos empregos no comércio, hotéis, resorts e restaurantes em Bandeirantes e na região Norte do Paraná”, acrescentou o governador.

PASSARELA – A passarela foi construída para atender este volume de fiéis e peregrinos que visitam o santuário. Ela tem quase 100 metros de comprimento, sendo 55,6 metros com uma cobertura, no trecho em que passa por cima da rodovia, e uma rampa de 42,2 metros. A estrutura é feita em concreto, com guarda-corpo e cobertura metálica.

Tem 5,14 metros de largura, o que permite fluxo de pessoas nos dois sentidos, simultaneamente. Também foram construídos novos acessos ao santuário e à gruta, além de uma rotatória e um retorno, em sentido ao centro da cidade de Bandeirantes.

“Entregarmos uma passarela robusta, que suporta milhares de romeiros ao mesmo tempo, além das rotatórias que dão acesso seguro ao santuário. É um compromisso que o Estado assumiu com as lideranças religiosas, de entregá-la até 29 de setembro, que é o Dia de São Miguel Arcanjo”, declarou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

SÃO MIGUEL ARCANJO – O santuário de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo, atrás apenas do Santuário Monte Santo Angelo, na Itália, e do Mont Saint-Michel, na França. Ele foi criado em 2012, após três anos de obras.

Para o padre Roberto Medeiros, que foi um dos fundadores do santuário, os investimentos do Estado ajudam a elevar ainda mais o seu patamar. “Deus colocou no meu coração que Bandeirantes teria um grande centro de evangelização dedicado à São Miguel Arcanjo. Junto com outras pessoas, acolhi essa mensagem e o povo correspondeu com a nossa proposta e já estamos comemorando 10 anos de santuário, que se tornou uma referência não apenas para Bandeirantes, o Paraná ou o Brasil, mas para o mundo”, disse.

O local abriga uma imagem de São Miguel Arcanjo feita em aço inox. A imagem tem 19,2 metros e o prédio que dá sustentação a ela tem 18,5 metros. Como o santuário fica no alto de um morro, a estátua pode ser vista a quilômetros de distância. Do outro lado da rodovia, na gruta de Nossa Senhora de Lurdes, há, segundo o padre responsável pelo santuário, a maior cruz do Brasil, com 81 metros de altura.

PRESENÇAS – Também participaram da inauguração o bispo Dom Antônio Braz Benevente, o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes; os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e Cobra Repórter e o Coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio.

O Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu mais de 20 mil fiéis nesta sexta-feira, 29 de setembro, data em que se comemora 11 anos de construção do local e também o dia deste santo, celebrado como o arcanjo que melhor representa a luta do bem contra o mal para a Igreja Católica. O Santuário é uma das principais atrações da rota de turismo religioso do Paraná, consolidada como uma das mais importantes do Brasil.

O espaço de Bandeirantes é o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo, atrás apenas de apenas do Santuário Monte Santo Angelo, na Itália, e do Mont Saint-Michel, na França, e atrai peregrinos de todo o País. “É um momento de alegria para muitos romeiros e peregrinos que visitam este santuário para agradecer graças recebidas ou mesmo para conhecer o local, que é um expoente da fé no Norte Pioneiro e tem se destacado pela grandeza e imponência, com um volume de visitantes muito grande”, afirmou o reitor do santuário, padre Rosinei Toniette.