Governador inaugura obra em Siqueira nesta sexta-feira

Às nove e meia com outras autoridades

Em primeira mão: O governador Carlos Massa Ratnho Junior vai inaugurar importante obra em Siqueira Campos às nove e meia nesta sexta-feira com outras autoridades.

A duplicação (que passa em frente da sede da Pro Tork) do km 279 ao km 283 da PR-092, na saída de Siqueira Campos para Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, teve extensão do trecho duplicado em pouco mais de quatro quilômetros. O investimento da obra é de R$ 50 milhões.

A informação foi confirmada pelo coordenador regional da Casa Civil, Juarez Leal Daio.

A PR-092 é a principal rodovia de ligação do Norte Pioneiro com Curitiba e o Porto de Paranaguá. Nela, trafegam diariamente caminhões de carga pesada que escoam boa parte da produção agrícola da região.

As trincheiras finalizadas estão localizadas na interseção do Salto de Itararé, com a PR-424, e mais duas trincheiras com a interseção na PR-272 que dá acesso ao município de Tomazina. A rodovia também tem vias marginais em ambos os lados.

