Campanha à vista: Governador vai se LICENCIAR para se EMPENHAR MAIS

Nos próximos meses

Carlos Roberto Massa Ratinho Junior vai se licenciar do cargo de governador para se dedicar ainda mais na pré ou no máximo na campanha eleitoral das eleições de quatro de outubro de 2026.

No dia 16 de agosto terá início a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Já o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão relativo ao 1º turno das eleições passa a ser exibido a partir de 28 de agosto e termina no dia 1º de outubro.

O governador pretende monitorar e atuar como um espécie de coordenador-geral visando influenciar as vitórias de Sandro Alex (governador), Alexandre Curi (senador) e também a outra vaga na Câmara Alta, além de ajudar os concorrentes no Congresso Nacional e Assembleia Legislativa.

O afastamento provisório do governo seria também uma maneira de homenagear o vice, Darci Piana.

Ratinho Junior (PSD), completou 45 anos no último sábado, dia 25, podendo prosseguir em sua vitoriosa carreira política, principalmente se mostrar força agora.