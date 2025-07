Governador visita bar platinense: ASSISTAM

São amigos há vários anos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou Santo Antônio da Platina na tarde desta quinta-feira, dia 24,onde inaugurou uma obra e anunciou novos investimentos. Aproveitou para rever um amigo, dono de bar, que fez quando ainda era deputado estadual, em 2003.

Trata-se do comerciante Luís Renato Rocha Patrial, conhecido como Tunity, que mantém o estabelecimento desde 20 de fevereiro de 1988.

”O assessor dele me ligou dizendo que ele queria me ver no evento, só que eu não pude ir, pois estava trabalhando…Daí, ele veio aqui”, contou, adicionando: ”já veio aqui outras vezes, assim como o pai, o apresentador de TV Ratinho”.

Na foto abaixo, aparecem Daltinho Vilas Boas, Tunity, Ratinho pai e Tico Pavan, em imagem sem data exata. Daltinho é irmão de Daniel Vilas Boas, que foi chefe de gabinete do governador, cujo nome, inclusive, foi citado no discurso durante o evento desta quinta-feira.