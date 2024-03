Governo estadual PROMOVE Fórum

Voltado à secretários estaduais de todo o país e gestores públicos paranaenses

O Governo do Estado do Paraná promove, em Foz do Iguaçu, de 6 a 8 de março de 2024, o Fórum Estadual de Gestores Públicos, que terá participação de membros do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (Conseplan), que congrega secretários da área de todo o país, além de prefeitos e gestores municipais de todo o Estado.

O evento, realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) e Paraná Projetos, tem apoio da Conseplan, Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Assembleia Legislativa do Paraná e Celepar e será realizado no Hotel Rafain Palace.

O Secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva (fotos) assinalou que o evento foca em gestão e planejamento a longo prazo e que vai servir para promover a formação de líderes públicos.

“O Fórum vai servir para que a gente possa estar na mesma sintonia em fazer planejamento a longo prazo, em observar indicadores e ações de gestão e para que consigamos melhorar a máquina pública, que possa ser mais eficiente e leve benefícios ao cidadão do Paraná”, diz.

Guto Silva explica que a ideia do encontro é trazer os municípios para poder compartilhar metodologias que envolvem inteligência artificial na gestão pública, ranking de competitividade dos estados e, agora, dos municípios, e como funcionam esses indicadores.

“Esse trabalho de formação de líderes públicos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de planejamento, vai contribuir para que esses gestores tenham mais informações – e mais criteriosas – sobre gestão e indicadores, para que possam trabalhar focados em evidências e buscando soluções para problemas comuns aos municípios e ao Governo do Estado. Um Estado forte, firme e justo exige trabalho colaborativo com as prefeituras do Paraná”, diz.

Programação – Na programação, o destaque fica com a palestra do economista Ricardo Amorim, que falará sobre Planejamento e Sustentabilidade – Criando Valor a longo prazo para o Paraná, na tarde da quinta-feira (7).

A abertura do evento será realizada por Tadeu Barros, do Centro de Lideranças Públicas, que vai explanar sobre os Dados e Evidências na Gestão Pública – Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado por essa organização suprapartidária.

Dois painéis serão realizados ao longo do evento, o primeiro deles com o tema Planejamento em Ação – Conhecimento e Prática para o desenvolvimento das cidades, que além de Tadeu Barros, contará com o Secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva e Caio Marini, da Fundação Dom Cabral. A mediação será feita por Patrícia Becker, da mesma fundação.

O segundo painel, com o tema Planejamento Público e Tecnologia, será mediado por Guto Silva e terá a composição de Ronan Damasco, da Microsoft, Ilson Bressan, da Valid, Gustavo Garbosa, da Celepar, Marcelo Rangel, da Secretaria de Inovação Modernização e Transformação Digital, e Gabrielli Costa Oliveira, da Xertica/Google Cloud.

Para finalizar o evento, três palestras serão realizadas com foco no tema Comunicando resultado na Gestão Pública, com participação de Cleber Mata, Secretário de Comunicação Social do Paraná, Matheus Zica, da PlanoE Comunicação, e Jader França, da Mosh Brasil (Texto: Adriano Justino).

Programação Completa

Dia 06/03

14h Recepção do Evento

18h Coquetel

Dia 07/03

09h Abertura Oficial

11h Palestra: Dados e Evidências na Gestão Pública – Ranking de Competitividade dos Estados

Tadeu Barros – Centro de Lideranças Públicas – CLP

12h Intervalo

14h Painel: Planejamento em Ação – Conhecimento e prática para o desenvolvimento das cidades.

Patricia Becker – Mediadora – Fundação Dom Cabral – FDC

Caio Marini – Fundação Dom Cabral – FDC

Tadeu Barros – Centro de Lideranças Públicas – CLP

Guto Silva – Secretário da Secretaria do Estado do Planejamento – SEPL

15h30 Coffee Break

16h Palestra: Planejamento e Sustentabilidade – Criando Valor a longo prazo para o Paraná

Ricardo Amorim – Economista

Dia 08/03

9h Painel: Planejamento Público e Tecnologia

Guto Silva – Mediador

Ronan Damasco – Microsoft

Ilson Bressan – Valid

Gustavo Garbosa – Celepar

Marcelo Rangel – Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital

Gabrieli Costa Oliveira – Xertica – Google Cloud

11h Palestra: Comunicando resultado na Gestão Pública

Cleber Mata – Secretário de Comunicação Social do Estado do Paraná

Matheus Zica – PlanoE Comunicação

Jader França – Mosh Brasil

12h Encerramento

Contato para a imprensa:

Adriano Justino: (41) 9 9119-3881

Jurandir Ambonatti: (41) 9 9923-2316

SERVIÇO:

Fórum Estadual de Gestores Públicos

Foz do Iguaçu

Dia: 6 a 8 de março de 2024 (quarta-feira a sexta-feira)

Atendimento à imprensa

Dia 06/03 – mediante marcação e local a definir

Dia 07/03 – 12h, no Hotel Rafain Palace