Governo do Paraná apresenta projeto Angra Doce no RJ

Destino Turístico Angra Doce fica no conjunto formado pelo reservatório e seu entorno abrangendo cinco municípios do Norte Pioneiro

Os atrativos turísticos do Paraná estarão mais uma vez numa das maiores vitrines do mundo, a ABAV Expo 2023 (feira da Associação Brasileira de Agências de Viagens), de 27 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro.

A grande estrela paranaense para a feira este ano é a Área Especial de Interesse Turístico Angra Doce, fruto de uma parceria com Estado de São Paulo, que compreende municípios das duas margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes. A apresentação do projeto bilateral São Paulo/Paraná será nesta quarta-feira (27).

O Destino Turístico Angra Doce fica no conjunto formado pelo reservatório e seu entorno, abrangendo os municípios de Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos, Jacarezinho e Salto do Itararé (PR) e Chavantes, Ourinhos, Canitar, Ipaussu, Timburi, Piraju, Fartura, Bernardino de Campos, Itaporanga e Barão de Antonina (SP).

O projeto dos dois estados prevê a cooperação para o desenvolvimento turístico da região, a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos para aumentar o fluxo turístico interestadual, proporcionando crescimento econômico e geração de empregos. Ele já está em execução, na fase de intercâmbio de informações técnicas e a convergência de interesses.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes, a parceria com São Paulo reforça ainda mais esse potencial turístico. “O turismo se resume em um bom lugar para mostrar, uma história bem contada e uma boa receptividade. Angra Doce é espetacular e vamos mostrar para o Brasil e o mundo que temos um bom produto e um bom atendimento. A região vai crescer economicamente, ter mais emprego e renda e melhorar a vida das pessoas”, acrescentou.

Além de Angra Doce, a Secretaria de Turismo do Paraná divulgará na feira a Grande Reserva da Mata Atlântica; o Parque Vila Velha; os atrativos de Curitiba; a diversidade cultural do interior paranaense; e a gama de atrativos que têm potencial para atrair visitantes de todo o mundo.

ANGRA DOCE – O novo destino turístico Paraná/São Paulo surgiu após a construção da represa de Chavantes, quando os moradores da região notaram a beleza da paisagem formada pelas águas transparentes da represa, que refletem o verde da região, e a formação de inúmeras ilhotas. Os moradores foram adequando os imóveis para receber os visitantes e a reserva foi adquirindo potencial turístico.

São 400 quilômetros quadrados de extensão e mais de 9 bilhões de metros cúbicos de água, formado pelos rios Paranapanema e Itararé. A região é propícia para a prática de esportes, como rafting, canoagem, trekking, asa delta, voo livre, paraglider, parapente, equitação, passeios náuticos e pesca esportiva. Conta com cachoeiras, trilhas, praias artificiais e lugares históricos, como a ponte pênsil Alves de Lima, que foi destruída durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e reconstruída quatro anos mais tarde.