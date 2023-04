Governo lança programa de pavimentação à 19 cidades do Norte Pioneiro

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta terça-feira (04) o programa “Asfalto Novo, Vida Nova”, que vai destinar, nesta primeira etapa, R$ 500 milhões para a melhoria da infraestrutura urbana dos 160 municípios paranaenses que têm até 7 mil habitantes. A expectativa é pavimentar as vias urbanas que ainda se encontram em leito natural, sem nenhum tipo de pavimento, além de substituir toda a iluminação pública pelo sistema mais moderno de LED.

Na mesorregião do Norte Pioneiro têm menos de sete mil habitantes:

Sapopema, São José da Boa Vista, Pinhalão, Sertaneja, Santana do Itararé, Salto do Itararé, Jaboti, Japira, Leópolis, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Guapirama, Conselheiro Mairinck, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Nova América da Colina, Jundiaí do Sul, Barra do Jacaré e Santo Antônio do Paraíso.

O programa, executado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid), consta no Plano de Governo de Ratinho Junior. Do investimento inicial de R$ 500 milhões, R$ 300 milhões são provenientes do Tesouro do Estado e os outros R$ 200 milhões em recursos da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

A previsão é que, nesta etapa, as pavimentações totalizem cerca de 350 quilômetros de extensão, o equivalente à distância entre Curitiba e Guarapuava. As vias também receberão calçamento com acessibilidade e galerias de águas pluviais. O programa prevê ainda a substituição de cerca de 77,5 mil lâmpadas convencionais pelas de LED, que iluminam mais gastando menos energia elétrica, em todos os municípios contemplados.

Segundo o governador, o “Asfalto Novo, Vida Nova” é o maior programa de urbanização dos municípios do Brasil na atualidade, que foi possível graças à articulação conjunta entre os poderes Executivo e Legislativo. Ele destacou que esta é apenas a primeira fase do programa, que tem a meta de asfaltar as ruas de 100% das cidades com até 25 mil habitantes.

“Não se trata apenas de asfalto novo, mas de um projeto completo de urbanização, com responsabilidade ambiental, acessibilidade, e que leva mais segurança aos municípios”, afirmou. “É uma iniciativa audaciosa, que envolve cerca de 350 quilômetros de pavimentação em cerca de 160 municípios, feita pelo Estado com o apoio fundamental da Alep, demonstrando o ambiente de paz e união política que construímos no Paraná”, acrescentou Ratinho Junior.

