Liberados mais R$ 6,1 milhões para asfaltar SANTANA do Itararé

Pavimentação através do programa Asfalto Novo, Vida Nova

O Governo do Paraná liberou nesta terça-feira (5) mais R$ 43.652.180,36 para 11 municípios por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. Os repasses foram assinados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e se destinam a Prado Ferreira, Santana do Itararé (Norte Pioneiro), Quarto Centenário, Grandes Rios, Braganey, Atalaia, Bom Sucesso, Kaloré, Rio Branco do Ivaí, São Jorge do Ivaí e Marumbi.

Em contrapartida, as prefeituras vão aportar R$ 3.187.077,56, totalizando R$ 46.839.257,92 de investimentos em pavimentação e outras melhorias.

Os montantes são de transferência voluntária, modalidade de repasse em que os municípios não precisam devolver o dinheiro ao Estado. Os recursos são liberados pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid).

“Estamos atendendo todo os municípios de até 7 mil habitantes nessa primeira fase do Asfalto Novo, Vida Nova, mas logo vamos entrar nas liberações da segunda fase. São cerca de 200 cidades programadas para receber 100% de pavimentação em todas as ruas da parte urbana, com iluminação de LED, galeria pluvial e calçada. É o maior programa de asfalto do Brasil”, comentou o governador.

PRESTÍGIO – O maior investimento foi destinado para Santana do Itararé. Foram R$ 6,1 milhões para pavimentação, evidenciando o prestígio que tem junto ao governo estadual.

Desse total, como contrapartida, o município de 5,1 mil moradores vai investir R$ 1,1 milhão.

O prefeito José de Jesuz Izac (fotos) explica que, sozinho, o município não teria como fazer um investimento desse porte.

“Santana do Itararé é uma cidade de 62 anos que ainda tem muitas ruas sem asfalto. Por isso esse apoio do Governo é importante. Sem essa ajuda, seria impossível fazermos essas obras”, afirmou.

Lançado em abril, a primeira etapa do Asfalto Novo, Vida Nova contempla municípios de até 7 mil habitantes. São 146 municípios com a assinatura do convênio para pavimentação e 104 para iluminação pública. Nesta primeira etapa, o programa melhora a vida de 715 mil paranaenses.

Os investimentos chegam a R$ 664 milhões, do Tesouro Estadual e da Assembleia Legislativa do Paraná, que devolveu sobras do orçamento para que o Estado investisse em pavimentação de ruas. Desse total, R$ 600 milhões foram destinados à pavimentação de vias urbanas e R$ 64 milhões para iluminação. Em situações especiais, quando a necessidade de recursos ultrapassou o limite do programa, houve contrapartidas municipais.

Em novembro, Ratinho Junior lançou a segunda etapa do programa, que envolve investimento de R$ 132 milhões e vai contemplar 38 municípios, de 7 mil a 12 mil habitantes, para que cheguem a 100% de pavimentação nas vias urbanas, além da troca de luminárias convencionais por sistemas LED, mais eficientes e econômicas. Serão R$ 98,49 milhões para pavimentação e R$ 33,65 milhões para iluminação. Após essa fase, outros 43 municípios vão receber recursos do programa.

“A entrega desses quase R$ 50 milhões mostra que nosso planejamento está dando certo. Lembrando que eles ainda são da primeira fase do programa que está mudando a realidade dos pequenos municípios. A segunda fase, de municípios de 7 mil a 12 mil habitantes, já começou com a primeira de 38 prefeituras já entregando os projetos executivos”, disse o secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, que também assinou as liberações.

PRESENÇAS – Participaram das assinaturas o secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes, e os deputados estaduais Anibelli Neto, Alexandre Curi, entre outros.