Jacarezinho reúne 100 atletas de 5 cidades

Evento foi realizado no Centro de Ciências da Saúde

Com mais de 100 atletas inscritos, foi realizado no último sábado (dia 27), o 1° GP de Atletismo de Jacarezinho, no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP ).

Realizado pela Prefeitura de Jacarezinho, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a organização esteve a cargo do Departamento de Esportes, sob a coordenação do Professor Mário Lopes Pinheiro, treinador do Centro de Atletismo de Jacarezinho. Participaram do GP os municípios de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Cambará, Joaquim Távora e Ribeirão Claro, e foram realizadas provas em duas Categorias: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, masculino e feminino, em altíssimo nível.

“Parabenizo a cada treinador que se dispôs a vir junto com seus atletas abrilhantar nosso evento”, agradeceu o professor Mário aos seus colegas Elias Panichi, Rodrigo Bueno Araújo , Rodrigo Jorge Silva e Eidilia Maria.

“Agradeço ao Fabrício José Jassi, diretor do CCS, e aos Professores Dra. Sílvia, Dula Lima, e a todos acadêmicos do curso de Educação Física que nos ajudaram na organização e arbitragem”, prosseguiu.

O Professor Mário, na oportunidade, fez agradecimentos ao Departamento de Trasporte da SMECE e à Secretaria Municipal de Saúde, a todos os Professores e Estagiários do Departamento de Esportes, bem como ao Prefeito Marcelo Palhares e à Secretária Municipal de Educação e Vice Prefeita Patricia Martoni pela confiança.