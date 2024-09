Começam gravações do Natal de Luz(vídeo)

Em Santo Antônio da Platina

Neste sábado realizou-se a gravação das músicas do Natal de Luz 2024, que terá o tema “A VIDA TEM A COR QUE VOCÊ PINTA“.

As gravações ocorreram das 8h30 às 19h, e contou com o apoio do Sicredi, que disponibilizou seu auditório para as gravações do Natal de Luz. A produção musical deste ano tem a parceria dos produtores Sanderson Tiago Rosa (Valentin) e Willian Salvador Ribeiro.

O Natal de Luz é uma realização do Grupo de Canto Sementinha, Alunos da Espaço Arte e Música e Paróquia Santo Antônio de Pádua, conta com patrocinadores: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, Construcasa Bordignon, Extinpel, Samp Fiat e Schmidt Motos e Sicredi.

As Apresentações deste ano ocorrerão nos dias: