Grave acidente com vítima fatal em Andirá

Na noite desta terça-feira na BR-369



Na noite desta terça-feira, 06, por volta das 20 horas, ocorreu um grave acidente na BR-369, em Andirá, com vítima de óbito.

Uma motocicleta que trafegava pela Rodovia colidiu na traseira de um semirreboque, acoplado a um cavalo-trator que passava por manutenção sobre o leito da via, e continha sinalização precária.

O piloto foi socorrido ainda com vida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém não resistiu aos ferimentos do acidente e foi a óbito antes mesmo de chegar ao Hospital local.

A ocorrência está a cargo da Polícia Rodoviária Federal, bem como a confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT.).