Grávida de Neymar é do NORTE PIONEIRO

Modelo mora atualmente em São Paulo mas parentes residem em Guapirama

Exclusivo: Amanda Kimberlly (fotos) é do Norte Pioneiro, mais especificamente de Guapirama (30 KM de Santo Antônio da Platina). saiu da cidade ainda nova após a separação dos genitores, seguindo a mãe, para São Paulo.

O pai, um homem simples e discreto, ainda reside em Guapirama, assim como tios e primos.

Kim, como é chamada, tem duas irmãs, uma na vizinha Joaquim Távora e a outra, em Curitiba.

É notícia porque está grávida do jogador Neymar, o qual está machucado, mas atua no Al-Hilal (Arábia Saudita) e na Seleção Brasileira.

A modelo, que havia fechado suas redes sociais assim que apareceu a notícia da gravidez, reabriu seu perfil no Instagram. Também já namorou um dos integrantes da banda Restart.

O atleta já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu envolvimento com a influenciadora digital Carol Dantas, de 29, e da recém-nascida Mavie, de 2 meses, menina com a, também, influencier Bruna Biancardi, 29, com quem terminou relacionamento em novembro.

Kimberlly estaria no primeiro trimestre da gravidez. O perfil da modelo no Instagram conta com poucas fotos e cerca de 250 mil seguidores (depois da gravidez). Na sua conta, mostra ações de um projeto que ajuda pessoas carentes e em situação de rua. Neymar doou no passado uma camisa autografada do PSG, time francês que já defendeu.

Oficialmente, a informação não foi confirmada pelos pais, e o bebê deve nascer em 2024. Neymar se dispôs a assumir todas as responsabilidades, inclusive o exame de DNA, após o nascimento da criança, de acordo com o portal Terra.

O ambiente familiar entre ele, a família e a moça estaria ótimo e não houve discussões, brigas ou grandes questionamentos. Ela comunicou a notícia com muita tranquilidade e foi recebida com sentimento alegre.

Segundo o jornalista Leo Dias, o primeiro a divulgar a identidade da grávida,. tudo caminha tranquilo para uma maternidade pacífica e saudável.

O pai não foi localizado em Guapirama.

A irmã tavorense, Janaína, trabalha com acessórios e bijuterias na cidade, atendeu o telefone/WhatsApp, mas disse que, “neste momento” não comentaria o assunto.

A outra mana, atualmente residindo na capital de todos os paranaenses, foi direta: “Nada a declarar; isso é um assunto de família. Por favor, não me incomoda”, escreveu ao Npdiario pelo aplicativo a futura tia.

Os tios, Einazibe Ursolino de Lima e Dulce Azevedo, receberam a informação com satisfação e tranquilidade. Conhecido como Nagib, Einazibe tem 57 anos, 3 filhos e uma neta.

Do PSD, ele é o atual vice-prefeito de Guapirama, “ficamos felizes, esperamos que a criança nasça saudável”, afirmou hoje de manhã para a reportagem.