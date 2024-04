Grupo Dois Irmãos celebra Dia Mundial do CAFÉ (assistam)

São 15 marcas; empresa sediada em Santo Antônio da Platina



O Grupo 2 Irmãos celebra Dia Mundial do Café. A popularidade do café no Brasil não é à toa. Somos o país que mais produz e importa café em todo o mundo, há mais de 150 anos, e, quando o assunto é o consumo da bebida, ficamos em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos.

Há várias datas escolhidas para celebrar o consumo da segunda bebida mais popular do planeta (perde só para a água).

Dia 14 de abril, que é o Dia Mundial do Café, foi escolhido por membros da International Coffee Organization (ICO) e normalmente é o mais mencionado.

Tomar café é fácil, mas nem todo mundo conhece o que há por trás dessa bebida tão singular e saborosa. Conheça algumas curiosidades interessantes relacionadas ao cafezinho nosso de cada dia: