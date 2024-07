GRUPO 2 Irmãos participa da Expo CAFÉ Chile 2024

Edição especial de “Café das Mulheres”

O Grupo 2 Irmãos inicia o segundo semestre do ano participando da Expo Café Chile, que acontece em Santiago nos dias 13 e 14 de julho.

A empresa, que é de Santo Antônio da Platina, Norte Pioneiro do Paraná, foi convidada pela Embaixada Brasileira no Chile para participar da quinta versão do evento cafeeiro mais importante do país, que se realizará no Espacio Riesco, um local com mais de 10 mil m² e reunirá expositores e especialistas da indústria cafeeira de vários países.

Para valorizar e mostrar as riquezas do seu estado e especialmente da sua região do Norte Pioneiro, a empresa produziu uma edição especial do Café Ghini, o qual recebeu com muito orgulho e admiração o nome “Café das Mulheres”, pois seu blend é composto por cafés especiais produzidos pelo Projeto Mulheres do Café do Norte Pioneiro, que trabalha em parceria com a ACENPP – Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná onde unidos buscam maior qualidade do café e sustentabilidade das lavouras localizadas nos 45 municípios da região.

A produção desta edição é da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, liderada por Rafaela Mazzottini, que possuiu junto aos demais produtores que compõem a ACENPP, o reconhecimento de Indicação Geográfica de Procedência, este reconhecimento se refere a produtos que tenham origem geográfica específica, seu registro garante reputação, qualidades e características que estão vinculadas ao local.

Para o Grupo 2 Irmãos, a oportunidade de representar o seu país e levar um pouco da história do seu estado e do potencial da sua região para o Chile é a confirmação da confiança e do reconhecimentos de seus clientes e consumidores na qualidade dos seus produtos e na transparência de seus processos.