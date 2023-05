‘Grupo 2 Irmãos’ tem promoção para o Dia do Café nesta semana

De hoje até domingo que vem ninguém pagará frete

O Grupo 2 Irmãos tem uma ótima notícia para os amantes de café em todo o Brasil. Em comemoração ao Dia Nacional do Café, 24 (quarta-feira desta semana) a loja online www.grupo2irmaos.com.br tem uma oferta especial para todos a partir desta segunda-feira, dia 22 e até domingo que vem (28).

Todos os pedidos de café feitos em na loja virtual terão frete grátis para qualquer lugar do país. As formas de pagamento são Boleto, Cartão e Pix.

SEM LIMITE DE COMPRA!

Cafés que já estão presente na mesa dos brasileiros:

Café Alvorada – Café Florão – Café Ghini – Café da Manhã – Café Ituano – Café Bury – Café no Bule – Café Paulista – Café Vilas Boas – Café Pro Tork – Café Caturra – Café Platinence.

Também o Filtro Alvorada, Cappuccino Alvorada e o Sachês Ghini.

É a oportunidade perfeita para saborear os melhores grãos de café, com toda a comodidade de receber sua encomenda em casa, sem custo adicional. E ainda pode comprar para presentear quem você ganha. O Grupo 2 Irmãos é conhecido pela qualidade excepcional de seus produtos e está ansioso para levar o sabor incomparável do café brasileiro até você.

Lembrando que todos os cafés possuem certificados de qualidade pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café).

Não perca tempo. Acesse o site durante essa semana especial e faça seu pedido. Aproveite a promoção de frete grátis e desfrute um café perfeito, cheio de aroma e sabor.

O café é uma paixão nacional e merece ser celebrado. O Dia Nacional do Café é uma oportunidade para homenagear essa bebida tão amada e compartilhá-la com amigos e familiares. E não há maneira melhor de fazer isso do que com um café de qualidade, enviado diretamente para sua casa, sem custos adicionais.

Aproveite essa chance única e experimente o café do Grupo 2 Irmãos. Tenha uma semana cheia de sabor e celebre o Dia Nacional do Café. Embarque nessa experiência e descubra por que somos apaixonados por café. Para fazer seu pedido e aproveitar o frete grátis, visite o site entre 22/05 e 28/05. Não deixe passar essa oportunidade.

Ficou com dúvida?