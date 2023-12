Grupo Norte Sul junto com IBAITI em 2024

Do Vale do Ivaí e Norte Pioneiro para o Sul do Brasil

Desde tenra idade, iniciou sua jornada empresarial no município de Rosário do Ivaí, no Paraná. Ao longo de sua trajetória, concentrou seus esforços na promoção da saúde dos paranaenses.

Atualmente, a Norte Sul Saúde e Serviços é uma das principais empresas do setor, atendendo aos estados do Paraná e Santa Catarina, com presença em mais de 89 municípios e contando com mais de 1.000 colaboradores formais.

A expansão da empresa não se limita a isso; o Grupo Norte Sul Empreendimentos e Serviços expandiu suas atividades para incluir uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos, transportadora, distribuidora de material hospitalar, construtora e incorporadora de obras de pavimentação.

Comprometida com o crescimento aliado à qualidade dos serviços prestados e sempre respeitando o próximo, a empresa desempenha um papel social significativo em todos os municípios em que atua.

Hoje tem como Município sede a cidade de Ibaiti , e possui projetos específicos para a região do Vale do Ivaí e Norte Pioneiro que visam impulsionar o desenvolvimento local, com previsão de expansão significativa no ano de 2024.