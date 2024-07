Guapirama: Colisão frontal entre Vectra e Hilux deixa 3 feridos

Na noite deste sábado no trecho entre Joaquim Távora

Acidente em torno de 21 horas neste sábado, dia seis, no KM 43 da PR-218, em Guapirama.

Um GM / Vectra, placas de Conselheiro Mairinck, e uma Toyota / Hilux, (Placas de Guapirama) se envolveram, sendo que o motorista do carro, 61 anos, e sua passageira, 33, e o condutor da camionete, 37 anos, encaminhados para unidades de saúde da região, sem riscos de mortes.

Tempo bom em pista simples, reta, em nível e em local proibido ultrapassar.

Conforme dados colhidos no entorno, trafegavam no trecho entre Joaquim Távora em sentido oposto quando houve a colisão frontal Do sinistro, resultaram danos de alta monta nos veículos.

Veículos sem pendências, liberados no local.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.