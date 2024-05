GUILHERME MUNIZ lança pré-candidatura a vereador platinense

Em Santo Antônio da Platina

O empresário Platinense Guilherme Muniz Gonçalves de Oliveira, em visita ao Npdiario informou sobre sua pré-candidatura a Vereador..

Com 36 anos de idade, casado com a Dentista Maria Julia Moçato Catarino de Oliveira, pai de três filhos, Caio (14), Luiza (7) e Cecília (2), conta que começou a trabalhar no comércio aos 12 anos e nunca mais saiu, passando por vários setores, inclusive pelo ramo gastronômico.

Ficou conhecido por montar e tocar por sete anos o Restaurante e Choperia Vegas Pub. Hoje tem a Loja Viking Store , que atua no ramo de vestuário masculino.

Já envolvido há alguns anos nos bastidores da Política, resolveu desta vez se lançar pré-candidato, “acredito que precisamos de mudanças na Câmara Municipal, mais diálogo e com políticas públicas realmente voltadas à sociedade, e lembrando que nossa cidade é Polo Comercial da região, quero trabalhar para o desenvolvimento econômico e social do nosso povo, sempre guiado por valores e princípios cristãos e conservadores”, disse.

A pré-candidatura de Guilherme Muniz vai ao apoio do Pré-candidato a Prefeito Alexandre Levatti.

Estiveram presentes demonstrando total apoio, sua esposa e filhos, além dos pais Ananias e Edina, dos irmãos Gustavo Muniz, Bruna Muniz e Gabriel Muniz, da cunhada Priscila Ormeneze, e também dos sogros que são de Ribeirão do Pinhal, Sueli Moçato e Luis Catarino.

Em clima descontraído agradeceu a acolhida do Jornal, do qual se considera um grande amigo e parceiro, e encerrou dizendo: “Sempre gosto de finalizar dizendo: Deus, Pátria, Família e Liberdade”.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario