PRO TORK agora é decacampeã Gaúcha

Piloto Gustavo Pellin foi o destaque da temporada

é decacampeão Gaúcho de Enduro com a Pro Tork Itaminas KTM. O piloto fez a festa da equipe ao ser o grande destaque em sua categoria, a E2, além da Geral. A última etapa da temporada 2023 foi realizada no sábado, dia 4, no Parque Municipal de Casca.

O percurso final contou com três voltas de aproximadamente 40 quilômetros, sendo a primeira de reconhecimento. Ao todo foram quatro especiais, um Cross Teste e outros três Enduro Testes, com muitas trilhas em meio a mata e terreno liso.

Mesmo precisando apenas largar para erguer o caneco em ambas as classes, Pellin fez questão de acelerar e fechar o ano com chave de ouro, no alto do pódio. “São dez títulos estaduais consecutivos na modalidade, estou muito feliz pelo feito. Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Ano que vem tem mais”, disse.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.