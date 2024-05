Gustavo Ximenes recebe Menção Honrosa na ALEP

No 1º Encontro Empreendedores que Fazem o Paraná Brilhar

Coragem, persistência, inovação, desafio e sucesso. Essas palavras ecoaram pelo Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná nesta semana quando empresários paranaenses de inúmeros segmentos foram homenageados durante o 1º Encontro Empreendedores que Fazem o Paraná Brilhar. Um deles, foi Luiz Gustavo Ximenes (fotos).

O Laboratório Ximenes completa 54 anos em 2024. Luiz Gustavo Ximenes voltou ao laboratório há 13 anos e é administrador, gestor, faz toda a parte comercial, que conta com filiais e pontos de atendimento.

O laboratório está entre os 160 maiores em volume do Brasil, que conta com 16 mil laboratórios aproximadamente. Além disso, ganhou um Selo Esmeralda para esse título pelo Diagnósticos do Brasil, Selo Ouro pela Unimed, tendo em vista que no Norte Pioneiro só tem três laboratórios que têm esse selo.

Também Selo Ouro do laboratório Sodré em exames toxicológicos do DETRAN no Norte Pioneiro, Selo Ouro de Acreditação pelo terceiro ano consecutivo pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), que é uma entidade científica profissional, sem fins lucrativos, criada com o objetivo principal de desenvolver a especialidade de análises clínicas e os laboratórios clínicos, assim como acompanhar as necessidades da população para receber uma atenção primária de saúde, “somente 190 laboratórios no país têm”, ressalta Gustavo.

O gestor conta que foram investidos recursos expressivos no laboratório nos últimos cinco anos para atender a população de Santo Antônio da Platina e região. “Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esse Título, agradeço também minha família e em especial a toda população Platinense que muito contribui com o crescimento do Grupo Laboratório Ximenes nos colocando entre os 160 maiores em volume a nível Brasil. Dedico ao meu Pai e minha mãe’, finalizou, grato.

O estado conta com 1,648 milhões de empreendedores ou donos de negócios, formais ou informais, sendo que um em cada três empreendimentos, aproximadamente, são comandados por mulheres, conforme dados divulgados pelo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O reconhecimento aos desafios enfrentados diariamente por eles, que consolidaram uma cena empreendedora vibrante no estado, aconteceu por iniciativa dos deputados Alexandre Curi, 1º secretário da Assembleia, e deputado Cobra Repórter, ambos do PSD. “Empreendedores são pessoas com coragem, visão e determinação! Estamos prestando uma homenagem especial a empresários e empresárias, que tanto contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, afirmou o deputado Cobra Repórter, que presidiu a solenidade.

Segundo o parlamentar, os empreendedores paranaenses desempenham um papel vital no crescimento e no desenvolvimento do Paraná, criando empregos, impulsionando a inovação e contribuindo para a prosperidade geral. Para ele, é importante, necessário e encorajador celebrar essas realizações: “Eles fazem a diferença no Paraná. Fazem do nosso estado o melhor estado do país. Sem vocês o Paraná não seria o Paraná”, frisou. Cobra Repórter explicou também que essa homenagem será estendida para outras regiões do estado, com a promoção de novas edições do encontro de empreendedores.

Durante a cerimônia, que lotou o Plenário e contou com a presença de autoridades e convidados, diversos empreendedores falaram sobre suas histórias, os desafios da classe, apresentaram suas considerações sobre o cenário econômico, compartilharam ideias, motivações e propostas para a construção de uma comunidade e economia cada vez mais forte no Paraná.

O futuro do trabalho – Os dados citados no início foram apontados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tem como recorte o quarto trimestre de 2023. Por outro lado, o Brasil somou 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores no país, em 2023, conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Essa entidade privada promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.

Em 2023, o Brasil registrava 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores no país, de acordo com a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) 2023, realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), divulgada no último mês de abril.

Do total de 90 milhões, 42 milhões eram de pessoas adultas, com 18 a 64 anos, que já tinham um negócio e ou que fizeram alguma ação em 2023 visando ter um negócio no futuro. Os 48 milhões restantes correspondem ao número de pessoas que não têm empreendimento, mas que gostariam de ter em até 3 anos. Essa grande parcela empreendedora faz com que ter o seu próprio negócio ocupe a terceira posição da lista dos 15 principais desejos dos brasileiros, perdendo apenas para “viajar pelo Brasil” e “comprar a casa própria”.

Além disso, o recorte que analisa a disposição empreendedora da população mostra ainda que 65% das pessoas conhecem um empreendedor e que quase dois terços têm confiança em suas habilidades, experiências e conhecimentos para empreender.