Heliponto de Ibaiti salva vida (assista)

Transferência de paciente cardíaco para HU de Londrina

Uma emergência médica mobilizou a equipe da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti (FHSMI) neste fim de semana. Um paciente cardíaco de 50 anos, que foi internado no Hospital Municipal pela manhã necessitou de transferência emergencial para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

A transferência foi solicitada pelo médico plantonista, que após avaliação da gravidade do caso, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. O presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, Juliano Berges acompanhou a transferência juntamente com a equipe do SAMU.

A aeronave do SAMU da base de Londrina pousou no novo Heliponto Municipal Prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos por volta das 15h. A ambulância do SAMU já aguardava com o paciente na sala da unidade nas dependências do heliponto. A sala é toda equipada com instrumentos de suporte a vida.

O novo heliponto foi inaugurado pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho no último dia 1º de fevereiro e é o primeiro heliponto aero médico balizado do Paraná construído fora de aeroportos.

Além de uma sala do SAMU, o heliponto possui uma pista de pouso, com toda infraestrutura de segurança e iluminação para pousos e decolagem noturnas; alambrado em estrutura metálica para proteção e segurança de pessoas e calçamento do passeio público no entorno.

O local também oferece instalações e facilidades para apoio às operações de helicópteros e de processamento de passageiros e/ou cargas.

Edição: Gilson Sarrafho/Assessoria de Comunicação