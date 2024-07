Siqueirenses colidem Gol e HILUX na zona urbana de S. Campos

No início da manhã no trecho entre Wenceslau Braz

Em torno de 05h30m deste sábado, dia 27, aconteceu abalroamento transversal entre dois veículos em Siqueira Campos.

Um VW/Gol 1.0 (placas de S.C.) transitava pela Rua Rio Grande do Sul e ao cruzar a PR-092 no km 280 se envolveu em batida do tipo abalroamento transversal com uma Toyota Hilux CD 4X4 SRV (placas de Sengés/PR) que trafegava no sentido decrescente.

Os dois motoristas (de 33 e 34 anos) e as passageiras de 21, 22 e 32 anos não sofreram ferimentos.