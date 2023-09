Encontrada em Wenceslau Braz camionete furtada

Autor do crime ainda não foi encontrado

A Polícia Militar de Wenceslau Braz, na Rua Antônio Pereira Vianna, apreendeu uma Hilux.

Com o recebimento de uma denúncia anônima sobre uma caminhonete Toyota/Hilux ser produto de crime, os policiais foram até a residência onde estava o veículo e, após verificação, constataram que a caminhonete estava com placa “dublê” e apresentava sinais de adulteração no chassi.

Utilizando equipamento eletrônico (raster), os policiais puderam identificar a numeração do chassi do veículo sem adulteração e constataram que se tratava de produto de furto na cidade de Curitiba, no Bairro Hauer, em 08/08/2023.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada para Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos. O indivíduo que estava em posse do veículo foi devidamente identificado, todavia não foi encontrado.