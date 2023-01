Hiroshi esclarece posição sobre as eleições de 2024

Pleito será disputado dia seis de outubro do ano que vem

Empresário e político, Hiroshi Kubo (na foto com o deputado Luiz Cláudio Romanelli) fez uma Nota Pública nesta segunda-feira, dia 30. A íntegra é reproduzida abaixo:

Em atenção às constantes indagações, provenientes de cidadãos do nosso município de Carlópolis, sobre sucessão nas próximas eleições de outubro de 2024, faço os seguintes esclarecimentos:

. Neste momento não estou manifestando, nem assumindo compromissos de apoio a nenhum dos possíveis candidatos a Prefeito, Vice ou a Vereador;

. O momento ainda é cedo para fazer tal manifestação, o que deverá sim ocorrer por volta do mês de março do ano das eleições, ou seja de 2024;

. Por outro lado estou sim estimulando pessoas do município a entrar na vida política e manifestar perante a nossa comunidade o seu interesse em postular um cargo eletivo municipal. É saudável para a democracia, que na época das convenções partidárias municipais, existam um bom número de postulantes capazes de permitir mais opções de escolhas para os eleitores.

. Da mesma forma, nas eleições majoritárias (prefeito e vice-prefeito) é importante que haja 2, 3 ou mais candidatos disputando a eleição.

. Carlópolis tem hoje cerca de 17 mil habitantes, cuja população residente vem aumentando, ano após ano, acima da média do Estado. Da mesma forma aumentam os eleitores. Obviamente existem mais cidadãos capazes e aptos a concorrer as eleições de Prefeito, Vice e Vereador. É preciso estimular interesse dessas pessoas !

ATENÇÃO: Qualquer informação ou fato atribuídos ao prefeito , diferente desta “Nota de Esclarecimento” não são verdadeiros.

Por fim, quero reafirmar o compromisso com a população residente, seus parentes, investidores, trabalhadores, turistas, Imprensa ou que tenha qualquer outro interesse por Carlópolis, que vou continuar trabalhando incansavelmente até o último dia do meu mandato (31/12/2024), em busca de recursos, viabilizar projetos, realizar eventos e ações que visem o desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas do nosso município!

Carlópolis (PR), 30 de janeiro de 2023. Hiroshi Kubo. Prefeito de Carlópolis.