MOTORISTA CAPOTA caminhão e morre em S. Antônio da Platina

Na tarde deste sábado

Às 15h20m deste sábado, dia 19, aconteceu capotamento no KM 362 da PR-092, em Santo Antônio da Platina.

O motorista Reinaldo C. Paulino perdeu o controle do Mercedes-Benz L-1113 (placas de Nova Fátima) e faleceu de forma imediata no local.

O corpo foi encaminhado para o IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

O passageiro de 30 anos não sofreu ferimentos.

Foi no trecho entre Barra do Jacaré à margem esquerda da via, base seu sentido de tráfego.

A PM de Barra do Jacaré, Bombeiros, Polícia e Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina, e a Polícia Científica de Jacarezinho atenderam a ocorrência.

Pista Simples, faixa dupla continua, curva aberta com tempo bom.

O caminhão estava carregado de melancias.