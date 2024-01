Foge após ser levado para o PS de Andirá

Era passageiro de Kadett que bateu em Barra do Jacaré

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu acidente com vítimas nesta quarta-feira, 24, na PR-092, em Barra do Jacaré.

Um GM Kadett, placas de Barra do Jacaré, conduzido por homem (53 anos) e contendo passageiro (47 anos), trafegava pela Rodovia quando no Km 363 chocou-se contra um muro ao perder o controle do carro.

O condutor foi hospitalizado e o passageiro encaminhado ao Pronto Socorro de Andirá, de onde acabou fugindo.