Em Carlópolis, homem mata o próprio irmão

As brigas familiares eram recorrentes

Exclusivo: Na noite de sábado, 19, ocorreu fratricídio , assassinato entre irmãos na Vila Rural, bairro Teolândia, em Carlópolis. A Delegacia de Polícia Civil confirmou a informação ao Npdiario.

As indicações são de que as brigas familiares eram de costume entre as partes, que normalmente tinham desavenças violentas.

Assim, no sábado, Vinícius Antônio de Oliveira teria entrado em luta corporal com o seu irmão, tentando matá-lo, e o outro irmão, Vagner, na tentativa de separar os dois e encerrar a luta, acertou o agressor com uma “paulada” em sua cabeça. Diante disso, ele foi a óbito no próprio local.

Vagner,43 anos, foi preso em flagrante por assassinato.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho, posteriormente ao IML de Londrina para autópsia, sendo entregue então para os familiares na noite de domingo.

Velado na residência da família, na Vila Rural, bairro Teolândia, próximo ao Residencial Ilha Bela. O sepultamento ocorreu às 10h30m desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Fartura(SP).

A vítima (foto), que tinha 32 anos, deixou a mãe, Maria de Lourdes, o pai, Antônio de Oliveira, e outros quatro irmãos: José, Claudemir, Geovana e Maria Geni.

O Fratricídio (do latim fratricidium) é um termo que descreve o homicídio de um ser humano por seu próprio irmão.