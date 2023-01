Homem morre após carreta cair de ponte hoje na BR-153(vídeos)

Acidente aconteceu hoje de manhã em Santo Antônio da Platina

Uma carreta despencou em torno de 10h45m deste sábado, dia sete, da ponte do ribeirão do Ubá, no KM 33 da BR-153, entre Santo Antônio da Platina, no trecho entre Jacarezinho. A altura aproximada é de 12 a 14 metros.

Pelo menos um homem morreu. Até ag0ra, porém, não há confirmação oficial. A ponte mede 134 metros.

A Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) platinense atende a ocorrência, assim como socorristas da Triunfo/Econorte e do Corpo de Bombeiros e estão local procurando o corpo do motorista,

O tráfego agora é normal nos nos dois sentidos.

A ponte cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida).