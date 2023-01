Homem perde a vida atropelado na PR-431

Motorista de 44 anos não percebeu pedestre

Um homem de 68 anos teve óbito imediato em torno de 23h15m desta segunda-feira, dia 16, no KM 35 da PR-431, em Jacarezinho, no entroncamento com a BR-153(saída para Cambará).

Foi atropelado pelo caminhão Ford/Cargo 712 (placas de São Mateus do Sul /PR) , cujo motorista, de 44 anos, não sofreu ferimentos.

Teste do etilômetro no condutor resultou negativo.

Trafegava pela rodovia estadual e acabou atingindo o pedestre na região da cabeça com o retrovisor lado/direito do caminhão. A vítima caminhava pela pista.

Estiveram presentes Bombeiros de Jacarezinho, Polícias Científica e Civil e IML(Instituto Médico Legal).