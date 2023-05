Homem que invadiu fórum de Andirá está em Londrina (vídeos)

Reside em Barra do Jacaré e tinha armas e munições na casa de parentes andiraenses

O homem que invadiu o fórum de Andirá na terça-feira, dia 23, e foi alvejado por tiros, permanece no HU (Hospital Universitário) de Londrina. Ele tem 35 anos, mostra estabilidade e não inspira cuidados mais sérios.

Durante julgamento, surgiu com trajes típicos de militares. Perguntou se era uma igreja.

Ao ser abordado por um Policial Penal, desferiu um golpe com uma espada – que aparentava ser “samurai”, porém com outras características – atingindo o antebraço.

Em seguida, escapou e deu partida numa caminhonete, não conseguiu ligar o veículo e correu a pé pelas ruas.

O agressor foi atingido pelos disparos do Depen, após avisos, e recebeu socorro.

A audiência em curso teve que ser remarcada.

A PM depois foi até a Rua Adolfo Donha, onde moram o pai e o irmão dele. Durante as buscas no quarto havia uma espingarda calibre 36; frascos com pólvora, facas e machados, munições calibre 36 e 22, além de três artefatos que aparentavam ser bombas caseiras. Apreendidos e encaminhados para delegacia de Polícia Civil andiraense.

O indivíduo reside no bairro Água Branca, em Barra do Jacaré.