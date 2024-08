Homenagem aos 50 anos de advocacia de Edson Soares Arruda

Durante o Baile do Rubi

Marilena Winter e Luiz Fernando Casagrande Pereira, presidente e tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Paraná, estiveram presentes na recente solenidade de jubilamento em homenagem aos 50 anos de exercício de advocacia de Edison Soares de Arruda. Ocorreu no Espaço Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina na do Rubi.

O homenageado agradeceu a honraria, lembrou a importância da profissão em momentos como o regime ditatorial e enalteceu os colegas de todas as regiões do estado.

Na cerimônia, os anfitriões Ailson Jesus Levatti (Presidente da OAB Subseção de Santo Antônio da Platina), Eber Luiz Sócio – Vice-Presidente, Helainny Maria de Lucena Brito Gaudencio, tesoureira, e Marcelo Graça Milani Cardoso, delegado da CAA/PR Subseção SAP; Pedro Pavoni Neto, Conselheiro Estadual da entidade no Paraná, Dirceu Rosa Junior – Presidente da OAB Subseção de Jacarezinho, Patrícia Marceli Izidoro – Presidente da OAB de Ibaiti e Márcio Aurélio do Carmo, Presidente da OAB Subseção de Cornélio Procópio.

A Banda Lobex, de Maringá, animou com repertório de bom gosto.