Homenagem para 2 cafeicultoras do NP

A ExpoLondrina, um dos maiores eventos do setor de agronegócio, abrigará mais uma vez o Encontro Estadual de Cafeicultores que debaterá assuntos da produção e comercialização do produto. O encontro será realizado na quarta-feira (12), a partir das 9 horas. São esperados cerca de 300 participantes de todas as regiões produtoras do Paraná. Essa é a 29ª edição do encontro, que conta com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural -Iapa -Emater (IDR-Paraná).

A programação contempla uma mesa técnica para debater viabilidade econômica e sustentabilidade da cultura de café na pequena, média e grande propriedade. Também está prevista uma palestra sobre o uso de bioinsumos nas lavouras.

“O Encontro de Cafeicultores já é um evento tradicional na ExploLondrina. Esta edição será bastante produtiva, pois vai tratar de questões muito atuais que afetam a cafeicultura de nosso Estado”, afirma Romeu Gair, extensionista do IDR-Paraná.

CAFÉ QUALIDADE PARANÁ – Os vencedores do Concurso Café Qualidade Paraná 2022 serão homenageados no encontro, que terá a presença dos patrocinadores do certame.

A cafeicultora de Pinhalão, Sirlene Soares dos Santos Souza, venceu na categoria natural. Já a produtora Eloir Inocencia Nogueira de Souza, de Tomazina, obteve o primeiro lugar com um lote de cereja descascado.

De acordo com o regulamento, os lotes passam por uma avaliação física para verificar a presença de grãos defeituosos, de acordo com a Classificação Oficial Brasileira (COB). Na sequência, são submetidos à prova de xícara, segundo a metodologia da Specialty Coffee Association (SCA), em que são analisados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida.

Câmara Setorial do Café, IDR-Paraná, Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina promovem o concurso, com apoio da Sociedade Rural do Paraná (SRP).

A edição 2022 teve ainda o patrocínio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Bratac, Ceasa-PR, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Crea-PR, Federação de Agricultura do Paraná (Faep), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Prefeitura de Apucarana, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Sistema Ocepar e apoio do Npdiario.

SERVIÇO

29ª Encontro Estadual de Cafeicultores

Data: 12 de abril, quarta-feira

Horário: A partir da manhã

Local: Recinto Horácio Sabino Coimbra, na ExpoLondrina — Parque de Exposições Governador Ney Braga, Londrina